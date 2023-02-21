Глава Камчатки присутствует на оглашении Послания Президента РФ Владимира Путина

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов присутствует на оглашении Послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.



«В Гостином дворе. Все в ожидании главного политического события начала года - Послания Президента Владимира Путина», – написал Владимир Солодов.



Президент РФ Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию ежегодно, трансляцию ведут центральные телеканалы и радиостанции.



Прошлое послание, которое президент огласил 21 апреля 2021 года, Путин посвятил преодолению последствий пандемии коронавируса, здравоохранению, демографии и проблемам регионов.