Губернатор Камчатского края Владимир Солодов присутствует на оглашении Послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.
«В Гостином дворе. Все в ожидании главного политического события начала года - Послания Президента Владимира Путина», – написал Владимир Солодов.
Президент РФ Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию ежегодно, трансляцию ведут центральные телеканалы и радиостанции.
Прошлое послание, которое президент огласил 21 апреля 2021 года, Путин посвятил преодолению последствий пандемии коронавируса, здравоохранению, демографии и проблемам регионов.
Глава Камчатки присутствует на оглашении Послания Президента РФ Владимира Путина
20:48
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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов присутствует на оглашении Послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.
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