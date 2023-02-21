Путин: Россия продолжит развитие восточного полигона и Северного морского пути

Правительство РФ продолжит развитие восточного полигона и Северного морского пути, заявил президент РФ Владимир Путин.



«Россия будет и далее развивать восточный полигон и Севморпуть, это важно для дальнейшего развития Сибири и Дальнего Востока», – сказал президент во время оглашения послания Федеральному собранию.



Президент РФ Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию ежегодно, трансляцию ведут центральные телеканалы и радиостанции.



Прошлое послание, которое президент огласил 21 апреля 2021 года, Путин посвятил преодолению последствий пандемии коронавируса, здравоохранению, демографии и проблемам регионов.