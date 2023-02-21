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  4. Путин: Россия продолжит развитие восточного полигона и Северного морского пути

Путин: Россия продолжит развитие восточного полигона и Северного морского пути

22:10
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Путин: Россия продолжит развитие восточного полигона и Северного морского пути

Правительство РФ продолжит развитие восточного полигона и Северного морского пути, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Россия будет и далее развивать восточный полигон и Севморпуть, это важно для дальнейшего развития Сибири и Дальнего Востока», – сказал президент во время оглашения послания Федеральному собранию.

Президент РФ Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию ежегодно, трансляцию ведут центральные телеканалы и радиостанции.

Прошлое послание, которое президент огласил 21 апреля 2021 года, Путин посвятил преодолению последствий пандемии коронавируса, здравоохранению, демографии и проблемам регионов.

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