Президент поручил пересмотреть уголовный закон в сфере экономических преступлений

Владимир Путин поручил пересмотреть экономические составы преступлений в уголовном законодательстве, «перегибать палку ни к чему», сказал президент.
Глава страны предложил провести деофшоризацию экономики и декриминализацию экономических преступлений.
Президент РФ Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию ежегодно, трансляцию ведут центральные телеканалы и радиостанции.
Прошлое послание, которое президент огласил 21 апреля 2021 года, Путин посвятил преодолению последствий пандемии коронавируса, здравоохранению, демографии и проблемам регионов.