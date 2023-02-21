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Президент поручил пересмотреть уголовный закон в сфере экономических преступлений

22:20
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Президент поручил пересмотреть уголовный закон в сфере экономических преступлений

Владимир Путин поручил пересмотреть экономические составы преступлений в уголовном законодательстве, «перегибать палку ни к чему», сказал президент.

Глава страны предложил провести деофшоризацию экономики и декриминализацию экономических преступлений.

Президент РФ Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию ежегодно, трансляцию ведут центральные телеканалы и радиостанции.

Прошлое послание, которое президент огласил 21 апреля 2021 года, Путин посвятил преодолению последствий пандемии коронавируса, здравоохранению, демографии и проблемам регионов.

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