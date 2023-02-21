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Путин: будем развивать перспективные внешнеэкономические связи и выстраивать новые логистические коридоры

22:30
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Путин: будем развивать перспективные внешнеэкономические связи и выстраивать новые логистические коридоры

В ходе Послания Федеральному Собранию глава государства рассказал, как Россия будет расширять отечественный бизнес. Для этого планируется развивать перспективные внешнеэкономические связи и выстраивать новые логистические коридоры.

«На каких направлениях нужно сосредоточить партнерскую работу государства и регионов в поле отечественного бизнеса? Первое – будем развивать перспективные внешнеэкономические связи и выстраивать новые логистические коридоры. Уже принято решение продолжить скоростную автомагистраль Москва-Казань до Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени, а в перспективе до Иркутска и Владивостока с выходом в Казахстан, Монголию и Китай. Что, в том числе, существенно расширит наши экономические связи с рынками юго-восточной Азии. Будем развивать порты Черного и Азовского морей. Особое внимание будем уделять международному коридору «Север-Юг». Уже в этом году по Волго-Каспийскому каналу смогут проходить суда с осадкой не мене 4,5 метров. Это откроет новые маршруты для делового сотрудничества с Индией, Ираном, Пакистаном, странами Ближнего Востока. Мы и дальше будем развивать этот коридор. В наших планах ускоренная модернизация восточного направления железных дорог –Транссиба и БАМа, наращивание возможностей Северного морского пути. Это не только дополнительные грузопотоки, но и основа решений для общенациональных задач по развитию Сибири, Арктики и Дальнего Востока», – сказал Путин.

Президент РФ Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию ежегодно, трансляцию ведут центральные телеканалы и радиостанции.

Прошлое послание, которое президент огласил 21 апреля 2021 года, Путин посвятил преодолению последствий пандемии коронавируса, здравоохранению, демографии и проблемам регионов.

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