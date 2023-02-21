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Путин поручил увеличить налоговые вычеты

22:50
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Путин поручил увеличить налоговые вычеты

Владимир Путин поручил увеличить налоговый вычет за образование детей до 110 тысяч рублей, на свое обучение, а также медицинские расходы – до 150 тысяч рублей.

«Предлагаю увеличить размер социального налогового вычета по расходам на обучение детей с нынешних 50 тысяч до 110 тысяч рублей в год, а по расходам на собственное обучение, а также на лечение и приобретение лекарств - со 120 до 150 тысяч рублей», - сказал Путин во время послания Федеральному собранию.

Президент подчеркнул, что необходимо ввести проактивный режим предоставления вычетов, чтобы это было не обременительно для граждан.

Президент РФ Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию ежегодно, трансляцию ведут центральные телеканалы и радиостанции. Прошлое послание, которое президент огласил 21 апреля 2021 года, Путин посвятил преодолению последствий пандемии коронавируса, здравоохранению, демографии и проблемам регионов.

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