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  4. Путин поручил выплачивать материнский капитал в новых российских регионах задним числом

Путин поручил выплачивать материнский капитал в новых российских регионах задним числом

23:00
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Путин поручил выплачивать материнский капитал в новых российских регионах задним числом

В ходе Послания Федеральному Собранию глава государства Владимир Путин поручил предоставлять материнский капитал в новых российских регионах семьям, дети в которых родились начиная с 2007 года.

«Предлагаю предоставлять материнский капитал в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях – семьям, в которых дети родились начиная с 2007 года, то есть с того момента, как эта программа начала действовать по всей России. Напомню, такое же решение мы приняли в свое время для жителей Крыма и Севастополя», – сказал Президент.

Президент РФ Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию ежегодно, трансляцию ведут центральные телеканалы и радиостанции.

Прошлое послание, которое президент огласил 21 апреля 2021 года, Путин посвятил преодолению последствий пандемии коронавируса, здравоохранению, демографии и проблемам регионов.

Фото: ИА «Камчатка»

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