Путин поручил выплачивать материнский капитал в новых российских регионах задним числом

В ходе Послания Федеральному Собранию глава государства Владимир Путин поручил предоставлять материнский капитал в новых российских регионах семьям, дети в которых родились начиная с 2007 года.



«Предлагаю предоставлять материнский капитал в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях – семьям, в которых дети родились начиная с 2007 года, то есть с того момента, как эта программа начала действовать по всей России. Напомню, такое же решение мы приняли в свое время для жителей Крыма и Севастополя», – сказал Президент.



Президент РФ Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию ежегодно, трансляцию ведут центральные телеканалы и радиостанции.



Прошлое послание, которое президент огласил 21 апреля 2021 года, Путин посвятил преодолению последствий пандемии коронавируса, здравоохранению, демографии и проблемам регионов.

Фото: ИА «Камчатка»