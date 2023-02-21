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  4. Путин: Стратегические комплексы наземного базирования встанут на боевое дежурство

Путин: Стратегические комплексы наземного базирования встанут на боевое дежурство

23:05
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Путин: Стратегические комплексы наземного базирования встанут на боевое дежурство

Владимир Путин пописал указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования. Об этом президент заявил в рамках послания Федеральному собранию.

«Неделю назад мной подписан указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования», - сказал Путин.

Президент РФ Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию ежегодно, трансляцию ведут центральные телеканалы и радиостанции.

Прошлое послание, которое президент огласил 21 апреля 2021 года, Путин посвятил преодолению последствий пандемии коронавируса, здравоохранению, демографии и проблемам регионов.

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