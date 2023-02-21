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Владимир Путин объявил о дополнительном повышении МРОТ

23:10
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Владимир Путин объявил о дополнительном повышении МРОТ

С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда в России вырастет на 18,5 %. Об этом глава государства сообщил в ходе Послания Федеральному Собранию.

«Предлагаю с 1 января следующего года вдобавок к запланированному повышению провести еще одно – на дополнительные 10 %. Таким образом минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5 % и составит 19 тысяч 242 рубля», – заявил Президент.

Президент РФ Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию ежегодно, трансляцию ведут центральные телеканалы и радиостанции.

Прошлое послание, которое президент огласил 21 апреля 2021 года, Путин посвятил преодолению последствий пандемии коронавируса, здравоохранению, демографии и проблемам регионов.

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