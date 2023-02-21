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  4. Путин поручил ввести страховое покрытие для добровольных пенсионных накоплений в 2,8 млн рублей

Путин поручил ввести страховое покрытие для добровольных пенсионных накоплений в 2,8 млн рублей

23:45
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Путин поручил ввести страховое покрытие для добровольных пенсионных накоплений в 2,8 млн рублей

Глава Российской Федерации Владимир Путин поручил установить страховое покрытие для добровольных пенсионных накоплений в размере 2,8 миллиона рублей.

«Для добровольных пенсионных накоплений предлагаю установить вдвое большую сумму - до 2 миллионов 800 тысяч рублей», - сказал Путин, отметив, что необходимо гарантировать сохранность вложений граждан в добровольные пенсионные накопления по тому же механизму, который действует в системе страхования банковских вкладов.

Президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию, трансляцию вели центральные телеканалы и радиостанции. Прошлое послание, которое президент огласил 21 апреля 2021 года, Путин посвятил преодолению последствий пандемии коронавируса, здравоохранению, демографии и проблемам регионов.

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