Путин поручил ввести страховое покрытие для добровольных пенсионных накоплений в 2,8 млн рублей

Глава Российской Федерации Владимир Путин поручил установить страховое покрытие для добровольных пенсионных накоплений в размере 2,8 миллиона рублей.

«Для добровольных пенсионных накоплений предлагаю установить вдвое большую сумму - до 2 миллионов 800 тысяч рублей», - сказал Путин, отметив, что необходимо гарантировать сохранность вложений граждан в добровольные пенсионные накопления по тому же механизму, который действует в системе страхования банковских вкладов.

Президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию, трансляцию вели центральные телеканалы и радиостанции. Прошлое послание, которое президент огласил 21 апреля 2021 года, Путин посвятил преодолению последствий пандемии коронавируса, здравоохранению, демографии и проблемам регионов.