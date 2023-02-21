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Главные поручения президента по итогам послания Федеральному собранию

23:55
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Главные поручения президента по итогам послания Федеральному собранию

Владимир Путин завершил оглашение послания Федеральному собранию. Президент говорил о специальной военной операции, поддержке бойцов и их семей. Кроме того, глава государства поднял темы реформы системы образования, повышения минимального размера оплаты труда и другие. 

Вот главные темы послания:

- Владимир Путин заявил о создании фонда, который займется адресной помощью семьям погибших бойцов и ветеранам СВО;

- Глава государства поручил установить всем участникам СВО 14-дневный отпуск каждые полгода;

- Путин поручил установить страховое покрытие для добровольных пенсионных накоплений в 2,8 миллиона рублей — вдвое больше, чем для банковских вкладов;

- Президент РФ Владимир Путин поручил запустить в России программу льготного арендного жилья для сотрудников ОПК по ставке ниже рыночной;

- Путин поручил предоставлять материнский капитал в новых российских регионах семьям, дети в которых родились начиная с 2007 года;

- Президент России Владимир Путин заявил, что программа бесплатной газификации будет продолжена;

- Владимир Путин поручил пересмотреть экономические составы преступлений в уголовном законодательстве;

- Путин поручил вернуться к традиционной подготовке специалистов в вузах, которая будет сочетать все лучше, что было в советской системе образования и опыт последних десятилетий;

- Владимир Путин поручил увеличить налоговый вычет за образование детей до 110 тысяч рублей, на свое обучение, а также медицинские расходы – до 150 тысяч рублей;

- Путин поручил продолжить развитие Северного морского пути;

- Владимир Путин объявил о дополнительном повышении минимального размера оплаты труда.

Президент РФ Владимир Путин ежегодно выступает с посланием Федеральному собранию ежегодно, исключениями были 2022 и 2017 годы. Прошлое послание, которое президент огласил 21 апреля 2021 года, Путин посвятил преодолению последствий пандемии коронавируса, здравоохранению, демографии и проблемам регионов.

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