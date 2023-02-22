Губернатор Камчатского края Владимир Солодов прокомментировал послание Президента РФ Федеральному собранию

Глава Камчатки Владимир Солодов прокомментировал послание Президента РФ Федеральному собранию присутствовал на оглашении послания президента Федеральному собранию и отметил ряд важных для региона поручений, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Мы на Камчатке с самых первых дней развернули эту работу и те принципы, которых мы придерживаемся, заключаются в адресном подходе, закреплении за каждой семьей ответственного лица и устранению любой бюрократии. Сейчас эти принципы будут закреплены на уровне всей страны, а мы получим дополнительную поддержку со стороны федерального бюджета за счет создания Фонда», — сказал Солодов, комментируя поручение о создании Фонда помощи семьям участников СВО и ветеранам.

Губернатор также подчеркнул важность решения о предоставлении отпуска для мобилизованных, военнослужащих и добровольцев. Солодов заявил, что об отпуске спрашивают «все ребята, которые находятся в зоне соприкосновения».

Губернатор сказал, что руководство региона приступает к выполнению задач, поставленных президентом.

Президент РФ Владимир Путин ежегодно выступает с посланием Федеральному собранию ежегодно, исключениями были 2022 и 2017 годы. Прошлое послание, которое президент огласил 21 апреля 2021 года, Путин посвятил преодолению последствий пандемии коронавируса, здравоохранению, демографии и проблемам регионов.