Камчатские врачи рассказали, как правильно планировать беременность

Одним из главных пунктов при планировании беременности является осознанное желание пары иметь ребенка. Однако одного желания недостаточно для вынашивания здорового потомства, сообщили в Центре общественного здоровья Камчатки.

«В первую очередь, женщине необходимо посетить гинеколога, а мужчине – уролога. Врачи не только подскажут, какие анализы необходимо сдать при подготовке к беременности, но и расскажут, каких еще специалистов необходимо посетить в рамках планирования», – рассказали специалисты.

Партнерам следует отказаться от вредных привычек. Желательно не курить и не употреблять алкогольные напитки минимум за 3 месяца до того, как планируете беременность. Причем это важно сделать как женщине, так и мужчине.

Также при планировании беременности стоит избегать стрессовых ситуаций. Стресс связывают с нарушением менструального цикла, в том числе и с отсутствием овуляции. При большом количестве стрессовых ситуаций забеременеть будет сложнее.

Здоровый образ жизни – залог успеха. Умеренные физические нагрузки и правильное питание полезны всем людям без исключения. Будущей маме стоит включить в свой рацион фрукты, овощи, мясо и молочные продукты.

При отсутствии заболеваний подготовка к беременности занимает минимум 3 месяца. Соблюдение рекомендаций своего специалиста и ведение здорового образа жизни позволит избежать многих проблем с вынашиванием и рождением малыша.