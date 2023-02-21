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Правильное питание во время беременности обеспечит здоровье ребенка – медики

15:30
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Правильное питание во время беременности обеспечит здоровье ребенка – медики

Правильно питаться во время беременности — значит обеспечить ребенку стабильный рост и развитие, защитить себя от перинатальных рисков и осложненных родов, сообщили в Центре общественного здоровья Камчатки.

«Питание во время беременности всегда вызвало немало вопросов, ведь в период внутриутробного развития организм малыша полностью зависит от образа жизни мамы. Многие женщины переходят на правильное питание еще при планировании беременности. Однако в большинстве случаев вопросы соблюдения рациона возникают уже по факту беременности», – рассказали врачи.

Чтобы чувствовать себя лучше, меньше уставать и не набрать лишние килограммы, важно соблюдать следующие рекомендации:

– питайтесь разнообразно;
– пейте достаточное количество жидкости;
– употребляйте продукты из всех пищевых групп: мясо, рыбу, овощи и фрукты, молочные продукты, хлеб и крупы;
– сократите количество жирной, острой, копченой и сладкой пищи;
– ешьте часто, но небольшими порциями.

Также важно знать, что в каждом триместре в организме беременной женщины происходят изменения, поэтому режим питания на разных сроках будет разным. И еще надо помнить, что необходима регулярная физическая нагрузка.

здравоохранениемедицинапрофилактикабеременностьцентр общественного здоровья

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