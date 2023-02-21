умеренные физические нагрузки полезны беременным – медики

Известно, что спортивные занятия благоприятно влияют на физическое и эмоциональное состояние человека. Также занятия спортом полезны и во время беременности, сообщили в Центре общественного здоровья Камчатки.

«Малоподвижный образ жизни способствует набору лишнего веса, появлению отеков, повышению артериального давления. Давно уже не секрет, что спортивные упражнения нормализуют работу дыхательной и сердечно-сосудистой систем, укрепляют мышцы, благотворно влияют на психоэмоциональный статус, нормализуют сон и улучшают аппетит. Если до занятий проконсультироваться у лечащего врача и внимательно относиться к своему организму, никакого вреда беременным тренировки не принесут», – рассказали специалисты.

Однако при некоторых особенностях здоровья дополнительная нагрузка противопоказана. В список противопоказаний входят: тяжелые сердечно-сосудистые болезни или заболевания легких; несотоятельность шейки матки, предлежание плаценты, тяжелая анемия; риск преждевременных родов; высокое артериальное давление; многоплодная беременность с осложнениями.

Также необходимо помнить, что даже при здоровой беременности можно заниматься не всеми видами спорта. В списке травматичные виды спорта: верховая езда, бокс, каратэ, все виды борьбы, прыжки с трамплина, парашютный спорт, катание на горных лыжах, скейтборд, роликовые коньки, сноуборд. А также мотоспорт, скутеры, снегокаты и водные мотоциклы.

«Занимаясь спортом, нужно помнить, что он должен доставлять удовольствие. В этом случае, он будет приносить пользу будущей маме и ее малышу», – отметили специалисты.