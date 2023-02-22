Акушер-гинеколог ответит на вопросы камчатцев о репродуктивном здоровье

22 февраля в формате видеоконференцсвязи выступит акушер-гинеколог Тамара Слисаренко. Врач ответит на вопросы о репродуктивном здоровье и беременности, сообщили в Центре общественного здоровья Камчатки.



«Начнется видеоконференция в 14:00. Главными темами беседы станут ответственное отношение к репродуктивному здоровью и здоровой беременности», – рассказали в Центре.



Там отметили, что присоединившиеся к разговору смогут задать актуальные для себя вопросы и услышать на них ответы.



Поучаствовать в беседе можно по ссылке: https://telemost.yandex.ru/j/60016879922807