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Акушер-гинеколог ответит на вопросы камчатцев о репродуктивном здоровье

11:40
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Акушер-гинеколог ответит на вопросы камчатцев о репродуктивном здоровье

22 февраля в формате видеоконференцсвязи выступит акушер-гинеколог Тамара Слисаренко. Врач ответит на вопросы о репродуктивном здоровье и беременности, сообщили в Центре общественного здоровья Камчатки.

«Начнется видеоконференция в 14:00. Главными темами беседы станут ответственное отношение к репродуктивному здоровью и здоровой беременности», – рассказали в Центре.

Там отметили, что присоединившиеся к разговору смогут задать актуальные для себя вопросы и услышать на них ответы.

Поучаствовать в беседе можно по ссылке: https://telemost.yandex.ru/j/60016879922807

здравоохранениемедицинапрофилактикабеременностьцентр общественного здоровья

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