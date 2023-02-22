Вышел новый выпуск газеты «Рыбак Камчатки» от 22 февраля!

Читайте в номере:

В Петропавловске завершилась выставка-ярмарка «Сказочная Камчатка». Одну из самых популярных экспозиций представил Усть-Большерецкий район, который известен богатыми урожаями рыбы и смелыми тружениками моря. Подробности в материале – «Выставка в картинках».

Какое будущее ждет рыболовные участки, когда истекут действующие договоры на их использование? Сможет ли добросовестный бизнес сохранить доступ к промыслу лососей? Ответы на эти вопросы ищем в статье «РЛУ – уравнение с неизвестными».

28 февраля исполнится 105 лет со дня выхода первого номера «Камчатской правды», которая в то время называлась иначе. Пережив неоднократную смену власти, газета продолжала выходить до 1996 года. Историю этого издания вспомним в публикации «Своя «Правда»».

Кроме того, свежий номер «Рыбака Камчатки» познакомит вас с новостями промысла минтая, сельди, трески, а также расскажет новую рыбацкую байку.

Газета вновь обращается к читателям: делитесь с нами своими рыбацкими историями, пусть о ваших приключениях узнает вся Камчатка!

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Приобрести свежий номер газеты «Рыбак Камчатки» вы можете в отделениях «Почты России».