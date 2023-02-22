Ирина Яровая: Поручения президента РФ создают гарантии для укрепления и развития России

Вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая прокомментировала послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, которое было озвучено 21 февраля.



«Обоснованная уверенность, рациональный оптимизм и духоподъёмное единение отражены в послании Президента. Это, по сути, национальная доктрина безопасности и стратегия развития России. Даны ответы на вызовы и определена логика внутренней политики, развития экономики, бизнеса, образования, человека», – сказала Ирина Яровая.



Парламентарий добавила, что «солдаты и офицеры на линии фронта защищают страну от агрессии тех, кто планировал свою стратегию разрушения России и преступления против жизни. Стратегия однополярного мира США - это, по сути, идеология современного нацизма, наполненная алчностью и цинизмом».



«Поручения, данные президентом России, по законодательным и управленческим решениям о социальной поддержке военнослужащих и добровольцев, арендном жилье, высшем и среднем профессиональном образовании, выплатах материнского капитала в новых субъектах России, поддержке бизнеса и стимулах к инвестициям в успех страны, защите традиционных ценностей семьи, приостановлении договора об СНВ, на самом деле все абсолютно взаимосвязаны. Так как вместе создают гарантии и условия для сбережения, укрепления и развития многонациональной России, сильной России», – сказала Ирина Яровая.



Депутат подчеркнула, что эти вопросы будут отработаны парламентом в приоритетном порядке.



Президент РФ Владимир Путин 21 февраля выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию, трансляцию вели центральные телеканалы и радиостанции. Президент говорил о специальной военной операции, поддержке бойцов и их семей. Кроме того, глава государства поднял темы реформы системы образования, повышения минимального размера оплаты труда и другие.