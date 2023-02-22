Проект «Профессионалитет» на Камчатке расширят за счет обучения специалистов для вулканологии и сейсмологии

Камчатский край будет расширять проект «Профессионалитет» для того, чтобы привлечь новых специалистов в науку, изучение биологического разнообразия, вулканологию и сейсмологию, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Поручение развить проект озвучил президент РФ Путин в рамках послания Федеральному собранию.

«В прошлом году мы запустили проект “Профессионалитет” в горнодобывающей отрасли. Впереди — реализация этого проекта и в других ключевых отраслях Камчатского края. Научная деятельность, изучение биоразнообразия, Мирового океана, экология, вулканология и сейсмология потребуют значительного прироста количества молодых ученых и исследователей», — приводит пресс-служба правительства Камчатки слова зампреда Лебедевой.

Зампред отметила, что на усиление роли науки в экономике Камчатки и приток новых кадров в эту сферу направлены участие Камчатского университета имени Витуса Беринга в программе «Приоритет-2030», а также проведение мероприятия-спутника конгресса молодых ученых. Лебедева считает, что Камчатский край должен стать лучшим местом для молодых специалистов.

Сейчас в рамках проекта «Профессионалитет» на Камчатке обучают специалистов горной отрасли. Партнером выступает Быстринская горная компания.

Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию отметил, что сейчас России требуются специалисты рабочих специальностей.

«Считаю, что мы должны существенно расширить проект “Профессионалитет”, в рамках которого создаются образовательно-производственные кластеры, обновляется учебная база, а предприятия, работодатели в тесном контакте с колледжами и техникумами формируют образовательные программы, исходя из потребностей экономики», — сказал Путин, подчеркнув, что в эту сферу должны приходить наставники с опытом работы на сложном производстве. Глобальная задача - в течение пяти лет подготовить миллион специалистов рабочих профессий.