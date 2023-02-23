Ирина Яровая: Сила единства нашего Отечества – в верности идеалам мира и добра

«Для нашей Родины, для каждого из нас это – особенный день. Мы всегда будем помнить славные имена героев и их подвиги. Не единожды наш народ подтвердил, что сила единства нашего Отечества – в мужестве и отваге, верности справедливости, идеалам мира и добра. И сегодня именно наши солдаты и офицеры, именно наша Родина и наш народ стоят на рубеже защиты всего мира от фашизма.

Как известно, не всегда уроки истории учат и наставляют. Мы видим на примере окружающего нас мира, который мы считали очень доброжелательным и искренним, что идеалы добра и справедливости оказались повержены. И насколько легко возродилась агрессия, логика корысти и алчности, логика завоеваний. Конечно, никогда наша страна не поступится своим суверенитетом и безопасностью граждан. Именно поэтому сегодня наши ребята защищают Россию, защищают русский мир, защищают те ценности добра и справедливости, за которые встали когда-то наши деды и прадеды.

Огромные слова благодарности всем, кто сегодня служит России, тем, кто защищает нашу Родину. Поклон их семьям. Тем, кто сегодня находится на передовой – счастливого возвращения домой. От всего сердца желаю, чтобы в этот день в каждой семье слова любви объединяли всех нас и давали силы для того, чтобы преодолеть любые сложности. Всем нашим ребятам, всем солдатам и офицерам – самые добрые слова и пожелание самого главного – победы», – сказала Ирина Яровая.