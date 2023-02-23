Губернатор Владимир Солодов поздравил камчатцев с Днем защитника Отечества

Губернатор Владимир Солодов в своем обращении 23 февраля поздравил жителей региона с Днем защитника Отечества, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

Губернатор отметил, что сегодня этот праздник стал особенным для каждого россиянина.

«Подвиги наших предков, сражавшихся в Крымской войне, Русско-Японской войне, поставившей точку во Второй мировой в рамках Курильской десантной операции, навсегда вошли в славную историю защитников Отечества. Но сегодня этот праздник приобрёл совершенно особое значение для каждого жителя Камчатки, для каждого жителя страны, для всех нас. Год назад камчатцы сплотились и единогласно поддержали решение Президента РФ о проведении специальной военной операции, откликнулись на призыв о помощи. Наши военные, добровольцы встали на передовую, с оружием в руках защищая интересы России, жизнь и здоровье наших соотечественников. Вступили в ряды защитников Отечества и мобилизованные, доказывая, что воинская честь и мужество, патриотизм — не пустые слова для каждого жителя Камчатского края. И сегодня мы гордимся каждым из вас!» — сказал Владимир Солодов.

Владимир Солодов отметил, что сегодня вся Камчатка сплотилась и поддерживает героев-участников специальной военной операции: это и государственная поддержка, и помощь неравнодушных жителей полуострова. В зону проведения специальной военной операции регулярно собирают и отправляют гуманитарные грузы и все самое необходимое для военнослужащих, работает полевая почта: это письма от друзей и знакомых, слова поддержки от школьников.

«Поздравим сегодня наших героев с Днём защитника Отечества и пожелаем, чтобы они поскорее вернулись домой целыми и невредимыми. Вернулись все до единого. Сегодня, в День защитника Отечества, я хочу пожелать каждой камчатской семье благополучия, терпения и сил, единства, веры в наших защитников Отечества, веры в нашу общую Победу» — поздравил земляков губернатор.