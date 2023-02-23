Камчатские медики о том, сколько молока нужно новорожденному

После родов мамы часто волнуются, что грудь не наполнена и ребенку не хватает питания, сообщают в Центре медпрофилактики.

«Они ждут "прихода" молока, а молозиво, которое выделяется в первые дни после родов считают неполноценным питанием для ребенка. Но если из груди молоко не течет фонтаном – это далеко не показатель того, что питания малышу не хватает», – сказано в сообщении.

Объем желудка ребенка в первый день жизни составляет 5-7 мл. Малышу важно получать именно те ценные капли молозива, которые дают энергию и защиту от инфекционных заболеваний и полностью удовлетворяют потребности в питании.

«К третьему дню объем желудка малыша составляет 22-30 мл, к 7 дню – 45-60 мл. К слову, вовсе не обязательно заполнять желудок ребенка полностью каждое кормление. К примеру, когда взрослый человек садится обедать, у него не стоит задачи наполнить желудок до краев. Частые кормления небольшими объемами позволяют молоку хорошо усваиваться и вырабатываться в том количестве, которое необходимо малышу на данный момент», – добавили в Центре.

В течение первого месяца жизни ребенок растет, как и потребность в питании. К 3 неделям жизни объем молока, вырабатываемого в женской груди выходит на максимальный уровень и составляет от 750 до 1100 мл в сутки.

Некоторые мамы полагают, что если молочные железы не наполнены, а малыш часто просит грудь, значит питания не хватает. Они стараются «накопить» молоко в груди для одного полноценного кормления. Но молоко вырабатывается в ответ на сосание груди ребенком. Поэтому питаясь часто маленькими порциями, малыш будет сыт.

Безусловно, главный критерий того, достаточно ли ребенку молока, будет служить положительная динамика массы тела ребенка.

Как правило, к 2 неделям жизни новорожденный восстанавливает свой вес при рождении, который был потерян в первые дни. Если этого не произошло, следует обратиться за медицинской помощью.