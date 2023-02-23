Юрий Трутнев поздравил защитников Родины с праздником

Зампредседателя Правительства – полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поздравил дальневосточников с Днем защитника Отечества, сообщают в пресс-службе правительства Камчатского края.

«Сегoдня словoсoчетание “защита Отечества” наполнилось исконным, героическим смыслом. Тысячи граждан нашей страны отправились в зону проведения специальной военной операции, чтобы защищать Родину, национальные интересы России и людей, много лет находившихся под гнетом нацистов», — сказал Юрий Трутнев.

Вице-спикер отметил, что большую работу проводят предприятия и организации в ДФО по оказанию помощи мобилизованным.

«И это тоже защита Oтечества, поддержка, которая сегодня чрезвычайно важна. Уверен, такая большая совместная работа принесет свои плоды и скоро мы услышим о еще одной славной Победе России. Поздравляю с Днем Защитника Отечества! Желаю всем, кто сегодня находится на фронте, стойкости, сил и удачи, и конечно, живыми вернуться домой!», — отметил полпред.