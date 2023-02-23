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  4. Ирина Унтилова поздравила камчатцев с Днем защитника Отечества

Ирина Унтилова поздравила камчатцев с Днем защитника Отечества

14:45
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Ирина Унтилова поздравила камчатцев с Днем защитника Отечества

Председатель Законодательного собрания Камчатского края Ирина Унтилова поздравила камчатцев с Днем защитника Отечества.

«Сегодня мы отмечаем один из самых почитаемых в России праздников, который является символом мужества, чести, патриотизма. Отрадно, что перед лицом новых угроз, сыны России успешно продолжают ратные традиции, добросовестно выполняют воинский долг, надежно обеспечивая безопасность соотечественников.

Как никогда, мы понимаем: мирная и благополучная жизнь нуждается в защите, и безмерно благодарны всем, кто выполняет важнейшие задачи по сохранению суверенитета нашей страны! Наша общая цель – достойно преодолеть все вызовы современности, продолжать работу на благо родного края, приумножать силу и могущество Отчизны.

От всей души желаю защитникам Родины твердости духа, стойкости и успехов при выполнении поставленных задач, их близким – выдержки и терпения!
Мы верим в вас, наши воины, и ждем дома, на камчатской земле!», – пожелала председатель Заксобрания.

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