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Как лучше спать будущей маме – медики

15:05
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Как лучше спать будущей маме – медики

Беременность – период серьезных гормональных перестроек и нагрузок, которые возрастают с каждым днем. Поэтому полноценный ночной отдых в это время важен для будущей мамы как никогда. Без него будет ухудшаться и физическое, и эмоциональное состояние, сообщают в Центре медпрофилактики.

«Неудивительно, что для многих женщин интересует вопрос, как правильно спать во время беременности, чтобы не навредить малышу, и в то же время создать оптимальные условия для полноценного восстановления организма», – сказано в сообщении.

Как удобнее спать в первом триместре:

– на раннем сроке животик у женщины еще небольшой, поэтому ей позволительно спать так, как нравится. Главное, чтобы выбранная поза была для нее комфортной.

– первый триместр – единственный период во время беременности, когда допустимо лежать и спать на животе безо всяких ограничений. От излишнего давления матку надёжно защищают кости таза.

Как лучше спать во втором триместре:

– второй триместр – это этап с четвертого по шестой месяц беременности или с 14 по 27 акушерскую неделю. Живот у беременной уже становится заметным. С каждым днем его окружность увеличивается. Тело быстро изменяется, поэтому женщине не всегда просто найти удобное положение для сна. Спать на животе уже нельзя, так как можно навредить малышу.

Начиная с 20–23 акушерской недели запрещен сон на спине. Это ограничение связано с увеличением веса ребенка. Находясь в матке, он сильно давит на нижнюю полую вену. В итоге будущая мама, уснувшая на спине, столкнется со следующими проблемами: ощущение нехватки воздуха, головокружения, резкое снижение кровяного давления, обморочное состояние.

Именно поэтому врачи рекомендуют во время беременности спать на боку.

«Интересно, что плод во 2 триместре становится очень активным. Места в матке еще много, поэтому он интенсивно двигается, барахтается. Если ему не нравится выбранная мамой поза, он сообщает об этом довольно ощутимыми пинками. Женщина должна научиться «договариваться» с ребенком и выбирать позы для сна, комфортные для них обоих. Можно приобрести специальную подушку для беременных, она буквально спасает многих женщин», – добавили в Центре.

Как спать в третьем триместре:

– спать на спине во время беременности в третьем триместре недопустимо, как и во втором. То же самое касается сна на животе. Если женщина будет игнорировать эти ограничения, увеличится вероятность: гипоксии малыша, сдавливания нижней полой вены, частых головокружений и обмороков, тазового или поперечного предлежания ребенка, обвития пуповиной, артериальной гипотонии, отеков конечностей, судорог, болей в пояснице.

Единственная доступная поза для сна – на боку. Однако и здесь не все просто. Ученые установили, что самая правильная поза для сна во время беременности именно на левом боку.

Сон на левом боку имеет ряд преимуществ:

– способствует снижению нагрузки на кровеносную систему и внутренние органы женщины;

– создает оптимальные условия для полноценной работы сердца;

– препятствует забросу желудочного сока в пищевод и минимизирует вероятность появления изжоги;

– не нарушает кровообращение в плаценте;

– предотвращает сдавливание нижней полой вены.

Благодаря стабильному кровотоку и нормальной сердечной деятельности беременная чувствует себя лучше. Стабильным остается и состояние ребенка – он не страдает от гипоксии и дефицита питательных веществ.

Для хорошего самочувствия нужно не только спать в правильной позе, но и следить за тем, чтобы не возникал дефицит сна. Считается, что будущая мама должна спать не менее 8–10 часов. Именно столько времени надо для того, чтобы организм успел восстановиться.

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