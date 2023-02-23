Камчатских военнослужащим поздравили с праздником

Камчатских военнослужащих поздравили с Днем защитника Отечества в Камчатском театре драмы и комедии, сообщили в пресс-службе края.

Владимир Солодов поздравил военнослужащих различных родов войск.

«Поздравляю сегодня наших героев с Днем защитника Отечества и желаю, чтобы они поскорее возвращались домой целыми и невредимыми. Желаю также каждой камчатской семье благополучия, терпения и сил, веры в наших защитников и нашу общую победу! С праздником!», — сказал губернатор края.

Военнослужащим вручили высокие государственные награды: Ордена мужества; знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевские Кресты 4 степени; медали «За отвагу», медаль Суворова.

Также им вручили награды Законодательного Собрания Камчатского края.