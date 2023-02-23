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Зал единоборств открыли на Камчатке

15:19
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Зал единоборств открыли на Камчатке

Владимир Солодов поздравил в своем telegram-канале спортсменов с открытием нового зала единоборств в городе Елизово.

«Поздравляю всех спортсменов. Рад был поприветствовать и делегацию из Мироновского - подшефного Камчатке посёлка на Донбассе. Вместе с главой населенного пункта Русланом Дементиенко на Камчатку прибыли ребята-самбисты. Сегодня они примут участие в соревнованиях и в течение нескольких дней познакомятся с нашим краем», – сказано в сообщении.

Площадь спортивного зала составляет 2051,4 кв. м. В здании расположены универсальный и тренажерный залы, зал для общей физической подготовки, медицинский и массажный кабинеты, раздевалки, душевые, сауна, тренерские, административные и служебно-бытовые помещения.

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