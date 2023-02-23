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  4. Ирина Яровая поздравила жителей Камчатки с открытием Дворца единоборств

Ирина Яровая поздравила жителей Камчатки с открытием Дворца единоборств

15:40
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Ирина Яровая поздравила жителей Камчатки с открытием Дворца единоборств

Вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая поздравила камчатцев с открытием Дворца единоборств «Кречет». Торжественная церемония прошла в городе Елизово.

«Сегодня произошло знаковое событие – открытие Дворца единоборств. Этот проект мы реализовывали поэтапно, понимая, что он очень важен и для города Елизово, для всей Камчатки. Очень рада тому, что и мои усилия, и усилия наших коллег, усилия нашей камчатской команды сегодня дали такой прекрасный результат. Уверена, что у каждого будет возможность оценить его. Очень важно, что этот дворец объединит очень многих – он станет живой площадкой, которая будет интересна для всех поколений. От всего сердца желаю честных поединков и, конечно, победы», – сказала Ирина Яровая

Зал единоборств в Елизово был построен в рамках нацпроекта «Демография» и федерального и регионального проектов «Спорт – норма жизни». Площадь спортивного зала – 2051,4 кв. м. В здании расположены универсальный и тренажерный залы, зал для общей физической подготовки, медицинский и массажный кабинеты, раздевалки, душевые, сауна, тренерские, административные, служебно-бытовые помещения.

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