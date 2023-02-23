Камчатские медики рассказали о грудном вскармливании

Выработка молока – это физиологический процесс, который запускается у женщины сразу после родов и регулируется гормонами лактации, сообщили в Центре медпрофилактики.

Лактация – это образование молока в молочной железе и периодическое его выделение.

«Как только после родов плацента отделилась, снижаются гормоны, которые поддерживали беременность и включаются гормоны, отвечающие за процессы образования и выделения молока», – сказано в сообщении.

Пролактин – отвечает за производство молока, его часто называют «гормон-повар». До беременности его уровень очень низок. С первого триместра он начинает расти, но его действия подавляет прогестерон и эстроген.

После родов их уровень снижается и позволяет пролактину начать действовать. Его концентрация высокая на протяжении нескольких месяцев, при условии, если мама кормит грудью.

«Уровень пролактина возрастает еще сильнее, если часто стимулировать грудь прикладыванием ребенка к груди или сцеживанием. Нервные окончания на соске и ареоле отправляют сигнал в мозг, тем самым увеличивая уровень гормона в крови. В максимальной концентрации пролактин находится примерно первые 14 дней после родов. За это время важно, чтобы в молочной железе успело образоваться достаточное количество пролактиновых рецепторов», – добавили в Центре.

Пролактиновые рецепторы обеспечивают чувствительность к гормону пролактину и отвечают за успешное грудное вскармливание на протяжении всей будущей лактации.

Чем чаще и продолжительней будет стимулироваться сосок и ареола в первые недели после родов – тем больше пролактиновых рецепторов сформируется для обеспечения успешной лактации весь период

Кроме того, особенно важно часто стимулировать грудь в первые 3 месяца после родов. В этот период закладывается основа всей дальнейшей лактации.

Следует кормить ребенка по требованию, с перерывами максимум 2-3 часа в дневное, 3-4 в ночное время. Важно не игнорировать ночные кормления, так как уровень пролактина в это время выше. Ребенок, который сосет ночью получит больше молока меньшими усилиями.

Примерно через 3 месяца после родов концентрация пролактина в крови снижается. Лактация переходит с гормональное регуляции на аутокринную. Молочные железы работают по принципу «спрос-предложение», производя столько питания для малыша, сколько его отделилось раньше.

Пока грудь опорожняется, молоко будет вырабатываться в том количестве, которое нужно ребенку.

Окситоцин– «гормон-официант», который способствует выделению молока из груди. Когда сосок и ареола стимулируются, в мозг поступает сигнал о том, что молоку пора выделяться из груди.

При выбросе этого гормона женщины могут ощущать жжение, покалывание в молочной железе, болезненное сокращение матки. Мама может наблюдать, как из одной груди подтекает молоко во время кормления другой.

Гормон-ингибитор – это соединение, похожее на белок, которое содержится в грудном молоке и подавляет выработку молока.

Если ребенок сосет много, то и ингибитор он тоже высосет, и молока станет вырабатываться больше. Чем сильнее переполнена грудь, тем больше там ингибитора, тем меньше молока выработается.

Для того чтобы молока ребенку было достаточно, необходимо эффективное опорожнение молочных желез в том объеме, который требуется малышу.