«Парту героя» открыли в Тиличикской средней школе на Камчатке

«Парту героя» имени Антона Субботина открыли 22 февраля в Тиличикской средней школе, сообщили журналисту информационного агентства «Камчатка» в администрации Олюторского района.

«В Тиличикской средней школе прошла линейка, посвященная открытию парты героя. Ведущие рассказали школьникам биографию Антона Субботина. Были продемонстрированы его детские и юношеские фотографии. На Парте героя изображен портрет Антона и сведения о его жизни», – рассказали в администрации.

Антон Субботин окончил МБОУ «ТСШ». После службы в рядах российской армии он связал свою дальнейшую жизнь с военным делом.

«Летом 2022 года он заключил контракт и добровольцем, отправился на Украину, чтобы защитить Родину, боевых товарищей и не в чем не повинных детей, женщин, стариков Донбасса.

Антон служил в должности начальника расчета усиления диверсионной борьбы, разведка.

20 октября 2022 года Антон Субботин погиб во время проведения специальной военной операции», – сказали в администрации.

Указом Президента России, за героизм, проявленный в ходе СВО, Антон Субботин представлен к государственной награде – Ордену Мужества (посмертно).