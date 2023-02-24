Представители спортивных федераций обсудили аттестацию инструкторов-проводников

Представители спортивных федераций на сессии «Профессиональная подготовка и аттестация инструкторов-проводников: обсуждаем ключевые кадровые проблемы отрасли» обсудили аттестацию инструкторов-проводников на Камчатке, сообщили в пресс-службе правительства края.

Сессия собрала инструкторов и руководителей турфирм, где они поделились мнениями и обсудили наиболее сложные вопросы по данной теме.

«Мы на секции поднимали проблематику запуска аттестации. На встрече присутствовали три уполномоченных организаций, которые будут осуществлять аттестацию инструкторов-проводников на Камчатке. Очень много нерешенных вопросов, существует правовой вакуум. Я думаю, что мы будем успешны в решении этих проблем, ведь сегодня собрались профессионалы и большие специалисты своего дела», – сказано в сообщении.

Камчатка стала первым регионoм в России, где аккредитованы учебные заведения по подготовке инструкторoв-прoводников: КамГУ имени Витуса Беринга, камчатский филиал РАНХиГС и региональное отделение Федерации альпинизма России.

На совещании приняли решение, что аттестация начнется с 1 июля текущего года и станет обязательной.

Запись трансляций и актуальную программу можно посмотреть на сайте форума.