Камчатские медики о том, почему ребенок плачет

Малыш рождается, делает первый вдох и громко кричит. Этот крик ждут все – и акушерская бригада, и мама, сообщают в Центре медицинской профилактики.

«Но что не так и почему он кричит? За несколько минут до первого крика кроха получает все необходимое для жизни через пуповину. Как только ребенок рождается, он перестает получать кислород таким легким путем. Повышение уровня углекислоты дает сигнал мозгу, который, в свою очередь, дает команду мышцам грудной клетки сокращаться», – сказано в сообщении.

Ребенок рефлекторно делает первый вдох и понимает, что теперь ему самому придется работать, добывая кислород, а любой дискомфорт у младенцев вызывает недовольство.

«Что вы делаете, когда расстроены? Правильно - эмоционируете. Малыш еще не знает, как это можно делать, поэтому плачет. А для нас это сигнал о том, что все прошло нормально и можно поставить ему первую оценку, по шкале Апгар. Как утешить малыша? Положить кожа к коже, прижать и обнять. Дать грудь. Рассказать о том, как вы ему рады, какой он красавчик», – добавили в Центре.