Мифы о поздней беременности – медики

«Старородящими» в 70-ые годы называли женщин, которые решали рожать первенца после 25 лет, сообщили в Центре медпрофилактики.

«Сегодня никого не удивляют молодые мамы 35 и даже 40 лет – поздние роды становятся нормой. Тем не менее, возрастные беременные испытывают тревогу, а иногда и страх: как они смогут выносить малыша? Удастся ли родить самостоятельно или придется делать кесарево сечение? Не родится ли ребеночек слабым? Насколько велика опасность генетических отклонений? Таким мыслям способствуют многочисленные мифы, которые сложились вокруг поздних родов», – сказано в сообщении.

Разберемся, как обстоит дело в действительности:

Миф № 1. После 40 лет, когда месячные нерегулярны, забеременеть невозможно

Очень даже возможно. Именно благодаря этому ложному убеждению на свет появляются нежданные ребятишки. Женщина перестает предохраняться и в какой-то момент с изумлением узнает, что беременна. Пока сохраняются менструации, пусть даже они происходят со сбоями – так называемый период перименопаузы, – оплодотворение вполне может произойти. Климакс наступает не внезапно, и детородная функция угасает постепенно. Полностью расслабиться можно только через год после последних месячных.

Миф № 2. После 30 лет забеременеть очень сложно

Это кому как. У некоторых молодых женщин и в 20 лет забеременеть не получается, другие же могут обнаружить, что они в положении, и в 50 лет. Все очень индивидуально и зависит от множества факторов. Единственное, что верно: после 35 лет овуляций у женщины становится меньше и вероятность беременности снижается.

Миф № 3. Чем старше женщина, тем тяжелее ей вынашивать ребенка

Дело вовсе не в возрасте, а в состоянии здоровья будущей мамы. Чем больше у нее хронических заболеваний и недомоганий, тем тяжелее пройдет беременность. Но миф возник не на пустом месте, и в чем-то он соответствует действительности. Ведь с возрастом мы накапливаем все больше различных болячек, что совсем не облегчает процесс вынашивания малыша. Если же женщина здорова, у нее нет никаких патологий, то беременность пройдет нормально, так же как и роды, с которыми связан еще один миф.

Миф № 4. Если беременность поздняя, естественно родить не получится

Это не соответствует действительности. К кесареву сечению существуют вполне определенные показания, и возраст после 35 в них не входит. Женщина и в 40, и в 45 лет может родить самостоятельно, а молодой 20-летней мамочке вполне может понадобиться операция.

Миф № 5. У поздних детей наблюдаются различные генетические отклонения

Ребенок с генетическими отклонениями может родиться у женщины любого возраста. Просто с годами вероятность этого становится выше. И совершенно не факт, что подобное обязательно случится. Мутации генов могут произойти и у молодой женщины, причем совершенно здоровой. А у возрастной мамы, к тому же отягощенной различными болезнями, вполне вероятно рождение здорового ребенка. По статистике, риск появления малыша-дауна у женщины после 40 лет равняется всего только 3%. К тому же, существует такая вещь, как генетическое обследование, которое рекомендуют проходить парам после 35 лет еще на стадии планирования беременности.

Миф № 6. Поздний ребенок рождается слабеньким и отстает в развитии от своих сверстников

А это утверждение полностью не соответствует действительности. Наоборот, дети у возрастных мам рождаются даже более крепкими, здоровыми и спокойными. Все дело в том, что женщины старшего возраста ответственнее подходят к рождению малыша. Они планируют беременность, готовятся к ней, во время вынашивания ребенка следят за здоровьем, соблюдают врачебные рекомендации, проходят подготовку к родам. Об этом свидетельствуют и данные наблюдений, которые были проведены в одном из медицинских институтов Америки. Врачи собрали материал о родах 4000 женщин разного возраста. Оказалось, что сроки появления детей на свет и количество баллов по шкале Апгар у младенцев, рождённых «взрослыми» и молодыми мамами, не различались.

«Как видите, многие страхи возрастных мам напрасны. Конечно, с возрастом у женщины, решившей родить ребенка, проблем возникает больше, чем у молоденькой девочки. Но все они вполне решаемы. И в 35, и в 40 и даже в 45 лет можно стать мамой прекрасного здорового малыша, и отказываться от счастья материнства из-за страхов, основанных на спорных или не соответствующих действительности утверждениях, было бы неразумно», – добавили в Центре.