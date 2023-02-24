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  4. Владимир Солодов встретился с семьями военнослужащих на Камчатке

Владимир Солодов встретился с семьями военнослужащих на Камчатке

14:25
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Владимир Солодов встретился с семьями военнослужащих на Камчатке

Владимир Солодов встретился с семьями военнослужащих на Камчатке, где обсудил ряд вопросов, сообщили в пресс-службе правительства края.

«Хотелось бы обсудить, как на прaктике складываются те направления работы, которые посвящены поддержке участников специальной военной операции, семей, что нужно, а чего не хватает, что получается, а что нет, потому что мы постарались с самого начала выстроить персональную поддержку и сфокусироваться вокруг того, что реально нужно семьям», – рассказал глава региона.

Так, в ходе мероприятия женщины выдвинули серию предложений, которые губернатор края поддержал. Участники встречи решили, что весной в регионе организуют конференцию для жен военнослужащих и будут согласованы направления программы нaчaльной военной подготовки: медподготовка и навыки обращения с оружием.

Также решили обдумать программу для детей, чьих отцов не стало в ходе специальной военной операции.

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