Участников СВО в военном госпитале навестил губернатор Камчатского края

Губернатор Камчатки Владимир Солодов побывал в военно-морском госпитале в Петропавловске-Камчатском. Медицинское обслуживание там получают военнослужащие и мобилизованные солдаты из 17 регионов страны, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.

Глава края поздравил бойцов с Днем защитника Отечества и готов оказать любое необходимое содействие.

«Если возникнут вопросы, обращайтесь, чем сможем – тем будем помогать, самое главное, что по лечению обеспечение есть, вам, прежде всего, быстрого восстановления, поправляйтесь!», – сказал Солодов.

Пациенты отметили уровень медобслуживания в крае и с нетерпением ждут восстановления, чтобы вернуться в строй.

Порядка 90 участников СВО сегодня находятся в военном госпитале Петропавловска-Камчатского.