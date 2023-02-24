Аборт: виды и последствия – врачи

Аборт – искусственное прерывание беременности, заключающееся в расчленении живого младенца на части в материнской утробе, сообщили в Центре медпрофилактики.

«Существуют разные виды абортов: вакуумная аспирация, солевой аминоцентез, гистеротомия и другие. Тип абортов зависит от срока беременности. Сущность каждого прикрыта гладким названием, чтобы никого не шокировать», – сказано в сообщении.

Специалисты рассказали о ранних последствиях аборта:

– Ранение при аборте. Мягкая мускулатура беременной матки может быть повреждена инструментами при аборте. Иногда после этого требуется оперативное удаление матки.

– Сильные кровотечения при аборте. Во время аборта могут возникать сильные кровотечения. Часто требуется переливание крови. Иногда необходимо удаление матки.

– Осложнение от наркоза при аборте. Могут возникнуть нарушения ритма сердца, нарушения дыхания и функций печени. Особенно опасным осложнением наркоза при аборте является аллергический шок.

О воспалении после аборта:

Развитие воспалительного процесса после аборта может произойти в матке, в маточных трубах, брюшной полости и в околоматочной жировой ткани.

О тромбозах:

Из-за нарушений свертываемости крови и попадания сгустков крови после аборта в кровоток могут образовываться тромбы в венах, в частности в венах ног. Такие состояния требуют неотложного лечения.

О поздних последствиях аборта:

– это хронические воспалительные заболевания матки и маточных труб;

– бесплодие;

– влияние на будущие беременности.

«Из-за аборта последующие беременности часто заканчиваются выкидышами и преждевременными родами», – добавили в Центре.