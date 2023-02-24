Аборт: виды и последствия – врачи

Аборт – искусственное прерывание беременности, заключающееся в расчленении живого младенца на части в материнской утробе, сообщили в Центре медпрофилактики.
«Существуют разные виды абортов: вакуумная аспирация, солевой аминоцентез, гистеротомия и другие. Тип абортов зависит от срока беременности. Сущность каждого прикрыта гладким названием, чтобы никого не шокировать», – сказано в сообщении.
Специалисты рассказали о ранних последствиях аборта:
– Ранение при аборте. Мягкая мускулатура беременной матки может быть повреждена инструментами при аборте. Иногда после этого требуется оперативное удаление матки.
– Сильные кровотечения при аборте. Во время аборта могут возникать сильные кровотечения. Часто требуется переливание крови. Иногда необходимо удаление матки.
– Осложнение от наркоза при аборте. Могут возникнуть нарушения ритма сердца, нарушения дыхания и функций печени. Особенно опасным осложнением наркоза при аборте является аллергический шок.
О воспалении после аборта:
Развитие воспалительного процесса после аборта может произойти в матке, в маточных трубах, брюшной полости и в околоматочной жировой ткани.
О тромбозах:
Из-за нарушений свертываемости крови и попадания сгустков крови после аборта в кровоток могут образовываться тромбы в венах, в частности в венах ног. Такие состояния требуют неотложного лечения.
О поздних последствиях аборта:
– это хронические воспалительные заболевания матки и маточных труб;
– бесплодие;
– влияние на будущие беременности.
«Из-за аборта последующие беременности часто заканчиваются выкидышами и преждевременными родами», – добавили в Центре.