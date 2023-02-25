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Гонки на собачьих упряжках «Берингия-2023» и «Елизовский спринт» стартуют сегодня на Камчатке

10:00
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Гонки на собачьих упряжках «Берингия-2023» и «Елизовский спринт» стартуют сегодня на Камчатке

Гонки на собачьих упряжках «Берингия-2023» и «Елизовский спринт» стартуют сегодня на Камчатке.

«Елизовский спринт» стартует сегодня с биатлонного комплекса «Долина уюта» в городе Елизово. Это ежегодное спортивное соревнование по ездовому спорту. В этом году зарегистрировалось 11 участников, которые проедут больше 11 км. Основная городская часть гонки будет проходить по улицам Ленина, Виталия Кручины, Гришечко и 40 лет Октября.

«Берингия», это традиционная гонка на собачьих упряжках, которую проводят на полуострове с 1990 года. В этом году протяженность трассы составит 1425 км. Старт гонки будет в селе Эссо.

Прямой эфир старта «Елизовского спринта» и гонки-пролога «Берингия-2023» пройдет в 11:30 в эфире RuTube- и YouTube-каналах информагентства «Камчатка».

Трансляция телемостом соединит студию в Петропавловске-Камчатском с Елизово, Эссо.

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