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  5. Гостей гонки-пролога «Берингия» сегодня научат запрягать ездовых собак и командовать упряжкой в селе Эссо на Камчатке

Гостей гонки-пролога «Берингия» сегодня научат запрягать ездовых собак и командовать упряжкой в селе Эссо на Камчатке

11:25
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Гостей гонки-пролога «Берингия» сегодня научат запрягать ездовых собак и командовать упряжкой в селе Эссо на Камчатке

Гостей гонки-пролога «Берингия» сегодня научат запрягать ездовых собак и командовать упряжкой в селе Эссо на стадионе «Оленгендэ», сообщили в пресс-службе Камчатского края.

Мастер-класс по запряганию четвероногих и знакомить гостей с хитростями ездового собаководства будут сотрудники питомника ездовых собак «Тэви». Работники расскажут присутствующим, для чего применяется тот или иной атрибут упряжи и как правильно расставить животных в упряжке.

Сотрудники библиотеки имени Черканова, в свою очередь, подготовили для всех, кто интересуется ездовым собаководством фотоснимки и выставку-историю гонки.

«К празднику "Берингии" мы подготовили проект "Красная яранга". Внутри будет выставка, посвященная 90-летию нашей библиотеки, а также мы разместим архивные фотографии нашего села. Снаружи будет располагаться выставка, которая расскажет о "Берингии": об истории гонки, о ее маршрутах, людях, которые принимали в ней участие. Ждем вас в нашей яранге», – сказал заведующий отделом краеведения библиотеки Денис Киричевский.

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