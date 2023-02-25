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Губернатор Камчатского края дал старт «Елизовскому спринту» на Камчатке

13:30
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Губернатор Камчатского края дал старт «Елизовскому спринту» на Камчатке

Губернатор Камчатского края дал старт «Елизовскому спринту» на Камчатке.

«Я рад всех приветствовать сегодня на открытии двух мероприятий. Конечно, это главная северная гонка ”Берингия”, которая сегодня стартует в Эссо Быстринского района. Каюрам предстоит пройти 1400 километров. Ну, а сегодня здесь в Елизове мы даем старт замечательному зимнему празднику – “Елизовскому спринту”. Я хочу сегодня поблагодарить всех тех, кто многие годы вкладывают свою душу и силы в организацию этих мероприятий», – сказал Владимир Солодов.

«Елизовский спринт» – ежегодное спортивное соревнование по ездовому спорту. В этом году зарегистрировалось 11 участников, которые проедут больше 11 км. Основная городская часть гонки будет проходить по улицам Ленина, Виталия Кручины, Гришечко и 40 лет Октября.

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