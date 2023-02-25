Губернатор Камчатского края дал старт «Елизовскому спринту» на Камчатке.

«Я рад всех приветствовать сегодня на открытии двух мероприятий. Конечно, это главная северная гонка ”Берингия”, которая сегодня стартует в Эссо Быстринского района. Каюрам предстоит пройти 1400 километров. Ну, а сегодня здесь в Елизове мы даем старт замечательному зимнему празднику – “Елизовскому спринту”. Я хочу сегодня поблагодарить всех тех, кто многие годы вкладывают свою душу и силы в организацию этих мероприятий», – сказал Владимир Солодов.

«Елизовский спринт» – ежегодное спортивное соревнование по ездовому спорту. В этом году зарегистрировалось 11 участников, которые проедут больше 11 км. Основная городская часть гонки будет проходить по улицам Ленина, Виталия Кручины, Гришечко и 40 лет Октября.