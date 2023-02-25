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Ирина Яровая поприветствовала участников камчатской гонки «Берингия»

13:30
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Ирина Яровая поприветствовала участников камчатской гонки «Берингия»

Вице-спикер Государственной думы РФ Ирина Яровая обратилась с приветствием к участникам и гостям традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках «Берингия», которая в воскресенье уходит на трехнедельный маршрут через весь полуостров.

«”Берингия” – это уже неотъемлемая часть культуры и традиций Камчатки. Это наша визитная карточка и вдохновение, которое объединяет всех нас. Я уверена в том, что с каждым годом количество тех, кто интересуется нашей “Берингией”, становится больше. И это неудивительно, потому что магическая, яркая сила Камчатки притягивает и объединяет», – сказала Ирина Яровая.

Парламентарий пожелала каюрам ярких соревнований, красивых побед и отличного настроения.

Традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках «Берингия» проходит на полуострове с 1990 года. С 2022 года спортивное состязание выросло в большой зимний фестиваль, объединивший в себе спорт, культуру и бизнес. Главным мероприятием остается большая гонка – в 2023 году каюры преодолеют на собачьих упряжках более тысячи километров.

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