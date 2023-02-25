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  4. Вице-премьер Юрий Трутнев встретился с военнослужащими в зоне спецоперации и вручил им госнаграды

Вице-премьер Юрий Трутнев встретился с военнослужащими в зоне спецоперации и вручил им госнаграды

14:30
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Вице-премьер Юрий Трутнев встретился с военнослужащими в зоне спецоперации и вручил им госнаграды

Заместитель председателя Правительства – полпред Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев пребывает в рабочей поездке на Донбассе, где поздравил бойцов-дальневосточников с Днем защитника Отечества.

«23 февраля в России – традиционно мужской праздник. Сегодня в первую очередь это праздник тех людей, которые защищают нашу Родину, её независимость и свободу, помогают населению республик, присоединившихся к Российской Федерации», – сказал полпред.

Трутнев поделился задачами в рабочей поездке в ДНР.

«Мы выезжаем сюда достаточно часто. Есть поручение Президента. Дальний Восток восстанавливает восемь территорий. Я уже часть территорий объехал. В прошлом году мы восстановили более 200 объектов. Ни одного срыва графика. Сделаем так, чтобы в этом году работа также велась по плану», – отметил Юрий Трутнев.

На передовой на Угледарском направлении Юрий Трутнев и командующий группировкой «Восток» Рустам Мурадов встретились с морскими пехотинцами Тихоокеанского флота и вручили госнаграды военнослужащим.

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