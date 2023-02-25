Владимир Солодов отправил письмо бойцам в зоне СВО

Владимир Солодов посетил площадку «Фронтовая почта» в Долине уюта, которая работает в рамках «Елизовского спринта», и отправил письмо бойцам в зоне СВО.

«”Елизовский спринт” сегодня проходит под лозунгом “За Победу” абсолютно не случайно. С одной стороны, мы сохраняем традиции, с другой – передаем привет и поздравления нашим бойцам с прошедшим Днем защитника отечества. Главные защитники сегодня, конечно же, находятся на линии фронта с оружием в руках, защищая мирную жизнь и порядок на наших исконных территориях. Мы желаем, чтобы они, все до единого, вернулись домой здоровыми и с победой», – поделился глава края.

Также Владимир Солодов посетил площадку Елизовского краеведческого музея, где главе региона показали традиционные национальные костюмы и представили новую настольную игру.