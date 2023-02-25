Имена победителей гонки на собачьих упряжках «Елизовский спринт» огласили на Камчатке

Выявлены победители сегодняшней гонки на собачьих упряжках «Елизовский спринт» на Камчатке, сообщает информационное агентство «Камчатка».

В церемонии награждения приняли участие первый вице-губернатор Камчатского края Сергей Нехаев и глава Елизовского муниципального района Сергей Тюлькин.

«Третье место и сертификат на 30 тысяч рублей получает Кристина Кривогорницына. Второе место и сертификат на 50 тысяч рублей получает Александр Кривогорницын. Победителем гонки становится Наталья Орехова – первое место и сертификат 70 тысяч рублей», – сказано в сообщении.

Большой национальный спортивный праздник «Елизовский спринт» двенадцатый раз прошёл в Долине уюта города Елизово. В нем приняли участие 11 каюров.