Завершилась гонка-пролог «Берингии» в Эссо на Камчатке

Завершилась десятикилометровая гонка-пролог «Берингии» в селе Эссо на Камчатке, подведены итоги и уже завтра участники отправятся на большую гонку – «Берингия-2023», сообщает информагентство «Камчатка».

«Третье место занял Абдурасул Холмуродов, вторым пришел Алексей Попов. Первое место – ветеран гонки Николай Левковский», – сказано в сообщении.

По традиции, каюр, который финиширует последним, получает диплом участника гонки, им оказался Дмитрий Чанга из поселка Усть-Камчатска.

Сегодня на старт гонки-пролога вышли 10 каюров: девять – участники гонки «Берингия», одна участница – представитель питомника «Тэви».