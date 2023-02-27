Трое жителей Камчатки оборудовали «крафтовую» нарколабораторию

Следователи предъявили обвинение троим жителям Камчатки по делу об изготовлении и хранении наркотиков, сообщается в телеграм-канале Следственного управления СКР по Камчатскому краю.

По данным следкома, весной 2021 года двое приятелей-наркоманов 41-го и 42 лет решили не тратиться на покупку запрещенных веществ, а изготовлять их самим. Один из друзей купил Санкт-Петербурге прекурсоры наркотиков. Часть их он использовал на месте для изготовления синтетического наркотика, а остальное отправил на Камчатку. На полуострове товарищи продолжили «варить синтетику», а готовый наркотик прятали в тайниках на территории Вилючинска и в Елизовского района. Прятать запрещенное вещество им помогал 39-летний подельник.

Преступление выявлено и расследовано при оперативном сопровождении пограничников.