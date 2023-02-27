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Камчатская музейная ассамблея собрала десятки участников со всей страны

10:00
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Камчатская музейная ассамблея собрала десятки участников со всей страны

Музейная ассамблея пройдет в Петропавловске-Камчатском с 27 февраля по 1 марта. В ней примут участие около 80 представителей крупнейших музеев страны, которые обсудят вызовы для культурной сферы России в нынешних условиях, сообщили в министерстве культуры Камчатского края.

В числе участников представители Эрмитажа и Третьяковской галереи, Государственного музея истории литературы имени Даля и Государственного музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» и Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева, десятков других из центральных регионов России, Сибири и Дальневосточного федерального округа.

Участникам предстоит обсудить роль музеев в поддержке социально-психологического благополучия в обществе (в период СВО, мобилизации, санкций), тактические вопросы – в частности, о привлечении новых посетителей, авторском и музейном праве, грантовых конкурсах, кадровых ресурсах.

В рамках ассамблеи Российский комитет Международного совета музеев (ИКОМ России) проведет расширенное заседание своего президиума.

Открытие Камчатской музейной ассамблеи пройдет 27 февраля во Дворце детского творчества на ул. Пограничная в краевом центре. Прямую трансляцию оттуда будет вести информагентство «Камчатка» на своем YouTube-канале и в соцсети «ВКонтакте»

Трансляция пройдет в понедельник с 11:30 до 14:00 и с 15:30 до 18:00.

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