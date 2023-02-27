Камчатка получит новый ярусолов

Ярусолов «Капитан Миначёв» для рыбодобывающего АО «ЯМСы» (Петропавловск-Камчатский) заложили 22 февраля на судостроительном заводе «Пелла-Стапель», сообщается на сайте компании Norebo, в которую входит АО.

«Ярусолов проекта 200101 является вторым из серии четырех судов. Строится по программе распределения инвестиционных квот для Дальневосточного хозяйственного бассейна. Для России проект 200101 является уникальным, так как он создан практически с нуля отечественными проектантами, в нем реализованы самые современные тенденции судостроения, а также большой опыт ярусного лова заказчика – АО «ЯМСы», – говорится в сообщении.

Рыбоперерабатывающее оборудование ярусоловов предусматривает возможность глубокой переработки уловов на борту судна. «Капитан Миначёв» будет насыщаться оборудованием российского и азиатского производства.

Судно названо в честь передовика рыбной промышленности, капитана Ромила Миначёва. Вся его жизнь и работа связаны с морем, трудился в компаниях КМПО и АО «АКРОС». Имеет ряд государственных наград и грамот. Последним местом работы в должности капитана стал ярусолов «Калкан».

Основные характеристики проекта 200101: длина – 63 м; ширина – 14 м; скорость – 13 узлов; валовая вместимость – более 2900; мощность главного двигателя – до 3 МВт; общая мощность переработки на судне – до 50 тонн/сутки по вылову; производительность заморозки – до 50 тонн/сутки; экипаж – 39 человек.