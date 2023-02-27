Три человека за неделю пострадали в ДТП на дорогах Камчатки

Полицейские проводят проверку по факту двух зарегистрированных за неделю на дорогах Камчатки дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с пострадавшими, сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Камчатскому краю.

Обе автоаварии произошли 24 февраля на 30-м километре единственной федеральной трассы региона морпорт – аэропорт. Пострадали три человека.

В пятницу днем там 62-летний водитель Toyota Crown проехал на перекрестке на красный свет врезался в Mitsubishi Lancer Cedia под управлением 47-летнего мужчины. Пострадали оба водителя. Им назначено амбулаторное лечение.

Вечером того же дня на 30 км трассы 63-летний водитель Toyota Land Cruiser, поворачивая на перекрестке налево, не пропустил встречную машину с столкнулся с Toyota Windom под управлением 36-летнего мужчины. Водитель Windom с травмами попал в больницу.

Всего же с 20 по 26 февраля на дорогах Камчатки зарегистрировано 60 автоаварий, в 58 из них люди не пострадали.