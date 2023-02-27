Камчатские врачи рассказали про химическую зависимость

О том, почему возникает химическая зависимость, как с ней бороться и можно ли снизить риск, сотрудники Центра общественного здоровья Камчатки поговорили с врачом-психиатром Алексеем Козаченко.

«Химическая зависимость — это заболевание, для которого характерно сильное, навязчивое, часто неконтролируемое влечение к психоактивным веществам», – рассказал Алексей Козаченко.

Про его словам, «зависимый» человек — это склад личности, и определяющую роль играет семья, в которой человек рос. Выше риск вырастить зависимого ребенка у зависимых родителей, а также влияют дефекты определенных генов, из-за которых белки в мозге синтезируются неполноценными, либо мозгу труднее формировать некоторые нейронные связи.

«Более того, если в семье не принято распознавать и удовлетворять какую-либо потребность, человек будет ее ощущать как смутное внутреннее напряжение. И видя, как другие с ним справляются, рано или поздно попробует то, что употребляют люди вокруг него», – рассказал врач.

Даже если семья выглядит образцовой со стороны, случается, что ребенку в каких-то вопросах нужного внимания не уделяют. Либо наоборот, контролируют и винят, инициативу подавляют, а несамостоятельность поощряют.

«Так, вступая в общество наркопотребителей, человек может удовлетворять потребность в принадлежности к группе, если принадлежность к группе «семья» не работает», – пояснил Козаченко.

По его словам, для здоровой психики естественно пробовать новое. Главный вопрос — в мотивации.

«Те люди, кому действительно было просто интересно, потом прекратят употреблять — интерес будет удовлетворен. А те, кто искал облегчения, могут продолжить», – сказал врач.

Врач отметил, что на начальной стадии поможет индивидуальная психотерапия. Важно найти, какую потребность человек закрывает веществами, и почему именно этим способом. Чаще всего это стыд или вина.

На второй стадии зависимости вещество начинает встраиваться в метаболизм и его отмена вызывает симптомы расстройств.

«Самый продуктивный способ лечения любых зависимостей — это реабилитационные клиники. Детоксикация, пять групповых психотерапевтических сессий ежедневно, личная терапия, строгий режим и круглосуточная возможность получить человеческую поддержку и тепло», – отметил Козаченко.

Но, по словам специалиста, «зависимость всегда реализуется внутри системы, которой это выгодно».

«Можно долго бороться с зависимым человеком, но внешняя мотивация максимум позволит поместить его в клинику. Созависимым близким не выгодно, чтобы человек бросал употреблять, ведь тогда он начнет жить самостоятельной жизнью. А пока о нем заботятся, прекращать не выгодно», – заключил Козаченко.