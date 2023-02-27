Камерный «Гранатовый браслет» покажут в Камчатском театре драмы и комедии

Премьеру драмы по повести Александра Куприна «Гранатовый браслет» представят в Камчатском театре драмы и комедии 2, 3 и 4 марта, сообщили в пресс-службе театра.

«Спектакль о возвышенной любви мелкого чиновника к молодой княгине имеет возрастной ценз 12+. Постановка будет иметь камерный характер и пройдет в зрительском фойе третьего этажа», - говорится в сообщении.

Эскиз будущего спектакля режиссер Алексей Крикливый успешно представил на суд зрителей и экспертов осенью прошлого года. Режиссеру предложили продолжить работу.

Роли героев повести Куприна исполнят заслуженная артистка РФ Зоя Янышева, Дмитрий Андрюхин, Светлана Дударева, Владимир Заварзин, Оксана Киянова, Елена Сташевская, Аркадий Хозяйчев и Виталий Шахматов.