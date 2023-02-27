Читайте нас в социальных сетях:
27 Февраля, понедельник
Облачно
ночью -16°C
днем -5°C
ветер 2.2 м/с
Завтра, 28 Февраля
Облачно
-16 ... -5°C
ветер 2.8 м/с
  2. Новости Камчатки
  3. Культура
  4. Камерный «Гранатовый браслет» покажут в Камчатском театре драмы и комедии

Камерный «Гранатовый браслет» покажут в Камчатском театре драмы и комедии

13:55
25
Камерный «Гранатовый браслет» покажут в Камчатском театре драмы и комедии

Премьеру драмы по повести Александра Куприна «Гранатовый браслет» представят в Камчатском театре драмы и комедии 2, 3 и 4 марта, сообщили в пресс-службе театра.

«Спектакль о возвышенной любви мелкого чиновника к молодой княгине имеет возрастной ценз 12+. Постановка будет иметь камерный характер и пройдет в зрительском фойе третьего этажа», - говорится в сообщении.

Эскиз будущего спектакля режиссер Алексей Крикливый успешно представил на суд зрителей и экспертов осенью прошлого года. Режиссеру предложили продолжить работу.

Роли героев повести Куприна исполнят заслуженная артистка РФ Зоя Янышева, Дмитрий Андрюхин, Светлана Дударева, Владимир Заварзин, Оксана Киянова, Елена Сташевская, Аркадий Хозяйчев и Виталий Шахматов.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Старт камчатской гонки «Берингия. Авачa» покажут в прямом эфире
В Петропавловске-Камчатском работает «Горячая линия» по вопросу внедрения новой схемы движения пассажирского транспорта
Камчатские врачи рассказали, как пережить 1 января
«Берингия»: документальный сериал о традиционной гонке на собачьих упряжках покажут на Камчатке
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.