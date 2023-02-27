Качественное растительное масло полезнее сливочного – медики

Согласно многим исследованиям, масло в умеренных объемах не повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. К тому же, в этом продукте содержатся жирные кислоты Омега-9, которые поддерживают здоровье сосудов, сообщили в Центре общественного здоровья Камчатки.

«Однако польза масла зависит от нескольких факторов. Во-первых, если вы употребляете масло с нездоровой пищей, оно вряд ли сохранит положительный эффект. Кроме того, в этом случае продукт может провоцировать возникновение диабета», – рассказали специалисты.

Во-вторых, имеет значение вид масла. Содержащий здоровые жиры продукт (например, масло соевых бобов, оливок, льна) полезнее привычного нам сливочного.

В-третьих, несмотря на низкую связь между потреблением масла и возникновением различных заболеваний, врачи рекомендуют помнить об умеренности.